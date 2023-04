"Nomadi, un’altra Liberazione per Mirandola" Pd contro Golinelli: "Paragone vergognoso"

E’ ormai rissa quotidiana a Mirandola tra gli esponenti leghisti della maggioranza consiliare e il Pd locale, che chiede le "scuse" per il video postato su Facebook dal capogruppo e segretario provinciale Lega Guglielmo Golinelli a proposito dello sgombero definitivo il 27 aprile del campo nomadi lungo la Statale Brennero. "Dopo il grande successo della festa della Liberazione e relativa figuraccia di Anpi e Pd … oggi diciamo – ha affermato Golinelli – che c’è un’altra liberazione per Mirandola". Il paragone non è passato sotto silenzio. "Paragonare la Liberazione dal nazifascismo a quella dal campo nomadi – attacca la segreteria del Circolo ‘David Maria Sassoli’ del Partito Democratico di Mirandola – offende la memoria di 500mila vittime. Il paragone la dice lunga sul caos comunicativo in cui è immersa la nostra città in questi giorni". Nel rivendicare il successo conseguito dall’amministrazione comunale – in collaborazione con Polizia Locale e Servizi sociali –, "dopo 20 anni di tentativi per liberare l’area" con lo sgombero degli ultimi residenti cui sono state offerte soluzioni abitative temporanee (6 mesi, con proroga massima di altri 6), Golinelli non ha mancato di riprendere le polemiche sull’arrivo in città della ’Colonna della Libertà’. "Paragonare la chiusura del campo nomadi – dice il Pd – a un atto eroico nei confronti delle truppe di un esercito invasore, che perseguitava e sterminava civili innocenti, dimostra la sua ignoranza della storia. Non sa, il consigliere Golinelli, che tra le vittime delle persecuzioni naziste ci furono anche le popolazioni di rom e sinti, che videro sterminare 500mila individui? Non prova un po’ di vergogna? Chiediamo che si scusi". Nessun ripensamento da Golinelli. "Dopo la figuraccia di Pd e Anpi sulla Colonna della Libertà e sulla festa della Liberazione, su cui sono state dette falsità – dice l’esponente leghista – farebbero bene ad andare in silenzio stampa. Gli unici che dovrebbero scusarsi sono loro con i mirandolesi e con la Colonna della Libertà".

Alberto Greco