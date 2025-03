Nomine al Policlinico. Sette nuovi primari: "Pronti per grandi sfide"

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha presentato i sette nuovi direttori di altrettante strutture complesse e strategiche del Policlinico. Si tratta di Alessio Bruni, Rossana Cecchi, Albino Eccher, Antonio La Marca, Andrea Leti Acciaro, Enza Palma e Massimo Pinelli. Con queste nuove nomine – nell’ordine per Radioterapia, Medicina Legale, Anatomia Patologica, Ostetricia, Chirurgia della mano, Plastica e Oncologica – l’azienda sanitaria "vuole riconfermare il suo impegno nell’essere un’eccellenza, da un punto di vista accademico e professionale".

"Raccolgono l’eredità di alcuni professionisti che hanno fatto la storia di questo ospedale e della sanità locale e nazionale – ha detto il dg Luca Baldino – e che ringrazio per il grande lavoro svolto. Sono sicuro che, i nuovi Primari, sapranno guidare le proprie equipe attraverso le sfide che la sanità pubblica affronta e dovrà affrontare nei prossimi anni".

"Un compito arduo ma che vede realtà e persone in grado di affrontarlo – ha commentato il Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro – L’università è parte attiva di questo processo: forma specialisti, promuove l’innovazione e contribuisce alla crescita di professionisti. Professionisti ai quali spetta una responsabilità che va oltre al quotidiano, rivolta ad un sistema sanitario solido ed efficace".

"Un sistema sanitario che è un fiore all’occhiello per la città, da difendere con le unghie e con i denti – ha aggiunto la vice sindaca Francesca Maletti – perché per garantire una salute pubblica efficiente occorre collaborazione fra strutture, atenei e istituzioni. Il ‘’nostro’’ compito è quello di garantire questa simbiosi". Della stessa idea, di qualità e servizi alla persona, sono i direttori freschi di nomina: il benessere dei cittadini e della provincia è un tema chiave per tutti loro, complici le strutture a disposizione e la voglia di ricercare e professionalizzarsi "sempre di più", commenta Enza Palma, che dal reparto di oncologia guida un team all’avanguardia e al femminile. Ma anche "sempre più vicino al cittadino e al paziente" come dice Rossana Cecchi, ora direttrice del reparto di medicina legale. Anche il sindaco Massimo Mezzetti si unisce da remoto agli auguri per i nuovi direttori, dispiaciuto, causa dibattiti in comune, di non essere stato presente. "Desidero dare il benvenuto a questi professionisti, e porre loro i miei migliori auguri. La nostra sanità attraversa una fase complessa, di sfide di cui siamo consapevoli. È importante che i cittadini vedano la professionalità e la dedizione messi in campo".

"Un bravo allenatore è quello che non fa retrocedere la squadra – conclude Alessio Bruni, il nuovo direttore del reparto di radioterapia –Abbiamo ereditato reparti forti e di qualità. L’onere dell’eccellenza, della formazione per l’eccellenza ora spetta a noi. In un terreno che è, fortunatamente, fertile".