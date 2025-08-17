"Non basta ristrutturare gli edifici, bisognare trovargli dei contenuti"

"L’intervista al sindaco Massimo Mezzetti, sempre molto equilibrato e prudente, incentrata in larga parte sull’urbanistica, lascia trasparire sprazzi interessanti, che definirei di ritrovato, buon senso che vanno colti e memorizzati affinchè non restino un refolo di Ferragosto". A dirlo è Maria Grazia Modena di Modena per Modena. "Lo prendo in parola e provo a concentrami su uno, cioè sull’ipotesi da lui avanzata di trasferire alle ex Fonderie tutti gli uffici comunali in affitto sparsi in varie sedi al fine anche di risparmiare e trovare fondi per finire un’opera in attesa da quarant’anni. Se così fosse, come spero, in un attimo la ragione spazzerebbe definitivamente nel cestino il costoso progetto partecipato Dast, una ubriacante sbadilata di democrazia di pighiana memoria, cioè Design, Arte, Scienza e Tecnologia, anche nella successiva fregoliana trasformazione muzzarelliana in Distretto per l’Accelerazione e lo Sviluppo della Tecnologia. Due progetti farlocchi che solo la verve umoristica di Fantozzi potrebbe tentare di definire. Recuperare un edificio non significa solo ristrutturarlo, ma anche trovargli un contenuto, una funzione adeguata e reale in grado di apportare benefici al territorio circostante, quantomeno arricchimento in termini di persone che lo frequentano in modo costante". "Gli edifici scolatici sicuramente soddisfano questa condizione – continua Modena – ma anche gli uffici pubblici non sono da meno e una tal anima darà nuova vita ad un quartiere in sofferenza da anni. Ma sarà vero? Anche tempo addietro, risalgo alle calende, si parlò di trasferire gli uffici di via Santi nell’ex ospedale Estense e successivamente nel palazzone prospicente la Maserati, ma poi non se ne fece nulla. E ci sarà anche da rintuzzare le proteste delle tante vedove e vedovi del Dast sul quale avevano puntato per un personale rilancio. Io conto poco, ma in me su questa operazione il Sindaco trova una porta aperta, dirò di più spalancata nel caso riuscisse anche a sistemare altrove, in luogo più pertinente l’Istituto Storico della Resistenza (ad esempio, incorporando il patrimonio librario nella biblioteca Delfini, dove verrebbe valorizzato e diffuso maggiormente, e quello valoriale per il quale valgono di più le idee e le iniziative proposte in spazi ridotti, ma meno defilati dal Centro Storico)".