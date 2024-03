"Non c’è lui senza lei" al Crogiolo Marazzi

Prosegue il tour di ‘Non c’e’ lui senza lei’, l’ultimo spettacolo creato dalla compagnia 8mani Teatro, che questa sera sarà di scena, con inizio alle 20,30, presso il Crogiolo Marazzi. Sono già diciassette gli anni di attività di questa realtà, che ha già oltre 400 spettacoli all’attivo suddivisi in vari format pensati per il teatro, le piazze, i locali ed eventi di ogni genere, con alla base due costanti, ovvero il divertimento e l’interazione con il pubblico, sulle quali i quattro attori in scena - Gino Andreoli, Federica Cavalli, Ivan Cattini e Patrizia Vescogni - costruiscono una performance che alterna spunti di riflessione su ‘maschile e femminile, differenze e uguaglianze’. Affrontandoli, però, con il sorriso sulle labbra e la giusta dose di riflessiva ironia. Musiche di Alessandra Fogliani, ingresso libero e gratuito.

