"Non c’è neve, attendiamo aiuti concreti"

"Dopo la sensibilizzazione dimostrata delle autorità civili e politiche, ora occorrono fatti concreti". Così Andrea Formento (presidente di Federfuni Italia, l’associazione delle aziende ed enti proprietari eo esercenti impianti di risalita), riferendosi sia all’iniziativa della Regione Emilia Romagna per limitare i danni da mancanza neve che alla presenza annunciata sabato sul crinale dell’Abetone del sottosegretario di Stato, senatore Patrizio Lapietra. Interessa anche l’Appennino modenese il relativo Consiglio comunale abetonese (su cui gravitano Fiumalbo e Pieve) su ‘Emergenza e crisi in conseguenza alla totale assenza di neve: misure straordinarie da adottare a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore’. Andrea Formento è contento di questo primo risultato per portare l’attenzione nazionale l’attuale grave situazione. "Un problema che non va visto solo nell’ottica degli impianti di risalita, ma di tutta la filiera economica dell’Appennino. Come Federfuni Italia - aggiunge - apprezziamo la determinazione e la tempestività dell’intervento delle tre regioni appenniniche su iniziativa del Presidente Bonaccini e dell’assessore Corsini,e condivisione dell’assessore Marras, Toscana, e D’Amario, Abruzzo, che vanno incontro alle nostre richieste e che fanno squadra per arrivare ad una prima risposta rispetto alle necessità del territorio. Che vadano a dare adeguate risposte all’intera filiera economica legata al turismo bianco, dagli impianti a fune ai dipendenti delle varie attività oltre naturalmente a albergatori, ristoratori, commercianti, noleggiatori, maestri di sci e artigiani. E plaudiamo alla pronta risposta e disponibilità da parte del Ministro Santanché della quale abbiamo avuto modo di apprezzare la profonda conoscenza delle realtà del turismo montano ed in particolare le esigenze della parte appenninica".

Nel concreto, Federfuni prospetta lo stato di calamità naturale: "Anche la mancanza di neve è una calamità forse non naturale ma sicuramente economica. Sono necessari interventi a tutela dell’Occupazione, del Sostegno alle Aziende della filiera del turismo bianco e dei Liberi Professionisti a partire dai Maestri di Sci, Moratorie Bancarie e Fiscali, compensazioni economiche per i costi energetici e di riscaldamento". Formento conclude: "Abbiamo trovato nel Ministro Santanchè, con la quale mi sono incontrato alcune settimane fa, e nel Governo nel suo complesso una attenzione particolare alle problematiche di questo territorio e di questa economia, dimostrata fin dal primo provvedimento all’interno della Manovra 2023 con lo stanziamento di un fondo di 200 milioni in quattro anni per interventi infrastrutturali su impianti di risalita ed impianti di innevamento e siamo quindi fiduciosi che il tema Appenninico nel suo complesso e quindi per tutte le categorie possa trovare delle risposte positive nei successivi provvedimenti di Legge".

g.p.