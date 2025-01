"Non chiamatele ’baby gang’, sono veri e propri criminali"

"Non chiamateli ‘baby’. Questo termine protegge la società civile dal prendere atto dell’esistenza di forme di aggregazione violenta ormai radicate e consolidate nelle nostre zone". Così lo psicoanalista Maurizio Montanari interviene sul gruppo di cinque amici che per un mese e oltre hanno seminato il terrore tra gli studenti modenesi.

Dottore, sottolinea che sia scorretto chiamarle ‘baby gang’. Per quale motivo?

"Dobbiamo togliere il suffisso ’baby’ per avere una idea più chiara del fenomeno che sta avvelenando le nostre città. Il suffisso ‘baby’ serve ad una gran parte della popolazione per deresponsabilizzare i soggetti, legandoli ad un ambito bambinesco che chiaramente non è, perché questi ragazzini si comportano come veri e propri criminali. Sono soggetti fissati ad una fase sadica ed onnipotente dello sviluppo, ove la sopraffazione del debole e l’identificazione territoriale prendono il posto di una posizione sociale complessa, con diritti e doveri".

Agiscono senza pentimento?

"Agiscono nella logica di potere tutto. Non hanno fatto propri i principi morali relativi a non commettere reati. In questa logica il soggetto, anche giovane, ha l’idea di potere fare qualsiasi cosa poiché la sola legge a cui risponde è quella della sopraffazione, della violenza non avendo il ragazzo dentro di sè mai introiettato quelle regole morali che permettono di vivere in una società civile. Per costoro la legge è semplicemente temuta ma non rispettata perché la loro è prevalente. Sparisce la componente economica propria delle grandi organizzazioni criminali: vale la sopraffazione pura".

Quindi agiscono per potere, per predominare sul prossimo?

"E’ un tentativo di affermazione della propria superiorità divenendo padroni di una parte del territorio, la strada chiaramente dove scelgono il soggetto debole sul quale esercitare un dominio. Lo scopo principale? Il possesso dell’altro, infliggere dolore. Solo marginalmente vi è un elemento economico; quello primario è la sopraffazione".

Quale ruolo giocano le famiglie?

"Dobbiamo smettere di criminalizzare totalmente le famiglie: se è vero che esistono famiglie strutturate in modo farraginoso, per cui questi soggetti non trovando in casa modelli si imbattono in rete i ‘cattivi maestri’; va tenuto presente che molti di loro scelgono di non aderire a modelli famigliari retti".

v.r.