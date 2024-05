"Non ci arrendiamo, ecco il ricorso per le liste"

Resta sospesa a un filo la speranza dei sanprosperesi, manifestata insistentemente in questi giorni con varie espressioni di solidarietà ai candidati, di votare l’8 e 9 giugno anche per il rinnovo della propria amministrazione, per sindaco e consiglio comunale. La decisione sullo svolgimento della consultazione amministrativa, infatti, dal tardo pomeriggio di martedì è nelle mani del Tar per l’Emilia-Romagna. "Tramite il nostro avvocato, - scrive sui propri social l’attuale sindaco Sauro Borghi, fermamente intenzionato a ripresentarsi per la terza volta a capo di una civica di centrosinistra - abbiamo fatto ricorso al Tar per l’Emilia Romagna in merito alla riammissione della lista elettorale "San Prospero 2030 - Sauro Borghi Sindaco" alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. In attesa del responso che dovrebbe arrivare entro venerdì, sospendiamo qualsiasi attività e/o incontro della nostra campagna elettorale". Sulla stessa linea si è mosso anche Bruno Fontana, candidato sindaco per la coalizione di centrodestra "San Prospero per il cambiamento – Fontana Sindaco", pure intenzionato a fare valere le ragioni della riammissione della propria lista. "La lista civica "San Prospero per il cambiamento" informa – scrive anche Fontana sui social - che oggi (martedì per chi legge ndr) tramite il nostro avvocato, lo studio dell’avvocata Ilda Beqo, ha presentato il ricorso al Tar, inoltre annuncia la sospensione temporanea delle attività di campagna elettorale in attesa del responso in merito al vizio di forma che vede annullate entrambe le liste concorrenti alle elezioni amministrative dell’ 8/9 giugno 24". Con questi annunci ed il deposito dei motivi della opposizione alla ricusazione di entrambe le liste dei candidati è, dunque, tutto rimandato al pronunciamento dell’organo regionale di magistratura amministrativa. E’ scoccata come un fulmine a ciel sereno su questa competizione elettorale la decisione presa dalla Commissione elettorale provinciale, "per due vizi formali – scrive nel ricorso l’avvocata Sara Castellazzi, che assiste Borghi e la sua lista in questa circostanza - riscontrati dalla sottocommissione elettorale consistenti nella supposta non adeguata spillatura dei fogli, e nella incompleta autentica delle firme, data dalla mancata indicazione della qualifica del soggetto autenticante", di cui i contendenti hanno appreso soltanto domenica mattina. Un provvedimento insolito per la nostra provincia, che ha suscitato indubbio scalpore.

Alberto Greco