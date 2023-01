"Non ci sarà mai pace senza giustizia Impegniamoci con ’armi’ che edificano"

di Stefano Marchetti Se ti giri dall’altra parte e fai finta che nulla sia accaduto, quella non è vera pace, ma solo indifferenza. E se chiudi una guerra pensando già alla prossima, quella non può essere una pace solida e duratura. "La pace vera si conquista a prezzo di una lotta contro l’egoismo in se stessi e l’ingiustizia nel mondo", scrive monsignor Erio Castellucci nella sua "Lettera alla città" – diffusa in occasione della festa del Santo Patrono Geminiano – che quest’anno è dedicata a quel tesoro, la ‘pace’, che tutti noi diciamo di volere e di desiderare ma che sembra talora (e finora) irraggiungibile. "Giustizia e pace si baceranno": riprendendo il versetto del Salmo 85, don Erio ci ricorda che senza giustizia non può esserci vera pace. Che non è la pace "di una mielosa misericordia", ma richiede a tutti di impegnarsi con armi che non distruggono ma che edificano, l’elmo della speranza, la lancia della carità, lo scudo della giustizia. La Lettera di don Erio (un documento di 12 pagine, dal tono elevato e assai profondo) si apre ricordando l’armistizio dell’11 novembre 1918 che venne firmato su un vagone ferroviario a Compiègne, a 80 chilometri da Parigi. Per la...