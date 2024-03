Non ci sono prove delle violenze. Marito assolto dalle accuse

Era accusato di plurime violenze sessuali sulla moglie ma anche di maltrattamenti e lesioni: il pm aveva chiesto ben 12 anni di carcere. Ieri l’uomo, un tunisino di 39 anni di Spilamberto difeso dall’avvocato Flavia Sandoni è stato assolto davanti al collegio per non aver commesso il fatto non essendovi la prova di quanto denunciato dalla presunta vittima. I fatti contestati erano relativi al periodo compreso tra luglio 2022 e ottobre dello stesso anno. ‘Siamo soddisfatti: abbiamo sempre ritenuto vi fossero incongruenze tali da ritenere non attendibile la persona offesa anche per l’assenza di riscontri estrinseci’ - sottolinea l’avvocato Sandoni. L’imputato è rimasto in carcere fino a dicembre scorso ed ora è ai domiciliari. La giovane donna aveva denunciato di aver subito per tutto il tempo della convivenza non solo pesanti maltrattamenti ma anche abusi sessuali ai quali aveva tentato in ogni modo di sottrarsi. All’imputato era stata contestata anche la minorata difesa della giovane e l’aggravante della violenza assistita: ai maltrattamenti, secondo la donna, aveva assistito anche il figlioletto.

v.r.