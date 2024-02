"Non dobbiamo regalare 45 minuti"

Non è del tutto soddisfatto Cristian Serpini, glielo si legge in faccia dopo il pari di Acquaviva. "In queste ultime due gare i secondi tempi sono da rimettere a posto – spiega il tecnico biancorosso - dobbiamo capire perché creiamo tanto per 45’ e nel secondo tempo un po’ meno. C’è anche il merito dell’avversario, è vero, ma resta il rimpianto per le occasioni, anche se alla fine penso che sia un buon punto". Il tecnico parla degli episodi. "Loro sul gol hanno fatto un blocco per liberare D’Este – spiega – e noi abbiamo sbagliato la posizione, potevamo fare meglio, sul fallo di mano in area al 93’ non mi esprimo perché non l’ho visto, Rossini invece sicuramente è stato cinturato e c’erano gli estremi per il rigore. Chi mi è piaciuto? Faccio un nome, Verza che ha fatto una grande gara". Per Matteo Cortesi è arrivata la quarta rete stagionale, la prima di testa. "Dispiace perché abbiamo preso gol su una palla inattiva che alleniamo molto - le sue parole - e dispiace perché l’abbiamo ripresa subito e abbiamo avuto occasioni per il 2-1. Abbiamo fatto un buon primo tempo contro una buona squadra, ma dobbiamo migliorare quando rientriamo dagli spogliatoi, e anche io dovevo avere più cattiveria in certi momenti. Il rigore su Rossini? L’arbitro aveva il fischietto in bocca non so perché non ha fischiato. Il ruolo da trequartista? Faccio come mi dice il mister, mi piace più venire a prendere palla ma in alcune gare mi chiede di alzarmi e spizzare per gli attaccanti".

Sulla sponda opposta mister Stefano Cassani si tiene stretto il punto. "Mi soddisfa la prova della squadra dopo le 2 sconfitte – spiega – abbiamo giocato una gara intensa arginando una squadra con spessore tecnico impressionante per gioco e qualità. E’ stata una bella prova di carattere, questa era la cosa più importante. Il modulo? Era il solito, ma a volte si abbassava un quarto giocatore nella linea a tre dietro per arginare la forza offensiva del Carpi".

Davide Setti