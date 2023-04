"Non è facile uscire dal vortice dell’angoscia"

"Con ogni probabilità la 19enne conosce una lacerazione che può diventare trauma, perchè si trova nel conflitto tra la propria passione e una legge di appartenenza che le viene imposta. Quando ci si innamora, qualunque tipo di legame si diluisce poiché l’amore è una passione che non conosce regole. Questa ragazza conosce il dramma di tutte quelle persone che, pur italiane, è sottomessa ad una ‘legge culturale’ diversa dalle regole d’amore spontaneo e che, quindi, le viene imposta". Così lo psicoanalista Maurizio Montanari interviene sul caso della giovane studentessa indiana, sfuggita alla violenza della propria famiglia ma, soprattutto, ad un matrimonio combinato. "E’ importante che sia riuscita a tradurre in parole la sua sofferenza: questo l’ha salvata. La situazione iniziale è quella di angoscia – afferma Montanari – che, come insegna la psicolanalisi è ‘la sensazione di essere un puro oggetto nelle mani di qualcuno che abdica alla funzione di genitore ma si propone solo come estensore di una legge che non contempla la libera volontà del figlio’. Si sfugge allo stato di angoscia rompendo questo vincolo ancestrale e chiedendo aiuto a qualcuno che l’ha riconosciuta come persona nella sua soggettività, dando dignità al suo amore". Montanari fa presente infine come la preside si sia comportata da vera ‘maestra’: "ha postposto le regole didattiche mettendo al primo posto il bisogno impellente di una allieva. Ha visto dietro ad una studentessa una giovane donna che chiedeva aiuto".

Valentina Reggiani