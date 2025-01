Non è il solito super Palumbo. Gerli frenato da virus influenzale

GAGNO 6 Non ha colpe sulle due reti palermitane, anzi a tempo quasi scaduto evita una sconfitta più pesante andando a deviare un bolide di Henry.

CALDARA 6 Paradossalmente è in fase offensiva che offre il meglio, anche se è troppo altruista a inizio ripresa quando anziché tirare crossa verso Mendes che non riesce in una comoda deviazione.

BOTTEGHIN 5,5 Ritrova una maglia da titolare e per un tempo se la cava. A inizio ripresa macchia la sua gara facendosi anticipare da Le Duaron sulla palla del 2 a 0. (31’ st Duca 6 Entra a gara già compromessa e prova comunque a dare un po’ di pepe alla fase offensiva).

DELLAVALLE 6 Gioca adattandosi a sinistra nella difesa a tre, e tutto sommato non se la cava male. Nel finale prova a riaprire la gara con un gran tiro da fuori, ma il pallone va alto di un soffio.

DI PARDO 5 Si ha l’impressione che sia frenato dalla paura di sbagliare, e questo si ripete da qualche partita. Anche quando può essere propositivo, preferisce sempre scaricare la palla su un compagno. Correo con Cotali sul primo gol rosanero. (44’ st Gliozzi sv Microframmento di partita a gara già andata).

GERLI 6 Gioca menomato per un problema influenzale che lo ha tormentato alla vigilia e si capisce sin dai primi minuti che non è il solito Gerli. Sufficienza di stima. (14’ st Battistella 5,5 Non riesce a dare un apporto consistente, anche se è vero che entra con la squadra che sta cominciando a spegnersi dopo il 2 a 0).

SANTORO 6 Lotta fino alla fine della partita e pare essere il più lucido nel centrocampo canarino.

COTALI 5,5 Vedi Botteghin. Partita di sufficiente spessore, ma tiene in gioco e poi perde Brunori sull’azione dell’ 1 a 0. Prova qualche sortita in avanti, e in una di queste subisce un contatto in area sul quale sia Perenzoni che il Var sorvolano, decisione non scandalosa.

PALUMBO 5,5 Inizia la partita con il piglio giusto, ma l’impressione col passare dei minuti che non sia nella sua miglior giornata. Tanti palloni giocati come sempre, ma con una percentuale di errori superiori alle medie a cui ci ha abituato. Nel finale si adatta al calo della squadra.

MENDES 5 E’ suo l’unico tiro del Modena nello specchio della porta di Sirigu, questo è vero, ma è anche vero che ha due palloni per arpionare il pareggio, a cavallo dei due tempi, che un attaccante del suo lignaggio non deve sbagliare. Pomeriggio storto per Pedrito. (31’ st Abiuso 6 Entra in un momento in cui l’inerzia della gara è ampiamente contraria ai gialli. Trova una bella deviazione volante ma non è fortunato).

DEFREL 5,5 Sullo 0 a 0 trova un gran sinistro che esce di un nulla a Sirigu immobile e durante la prima frazione gioca qualche pallone interessante, ma complessivamente la sua prova, finchè è in campo, non è sufficiente. Da un giocatore come lui è lecito aspettarsi di più. (14’ st Caso 6 Recuperato a tempo di record, prova in più di un frangente ad attaccare la difesa rosanero con piglio e volontà, ma non riesce a sfondare).

Alessandro Bedoni