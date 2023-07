"Non ho mai detto che i cadetti traslocheranno"

"Ma l’ex rettore Pellacani e il sindaco di Modena Muzzarelli ci sono o ci fanno?". Non utilizza proprio questi termini, ma altri ben più diretti, il sottosegretario al Ministero della cultura Vittorio Sgarbi che sul tema di "aggregare" Palazzo Ducale di Modena, mantenendo lì ben salda la presenza della storica Accademia militare, alle nuove Gallerie Estensi dopo avere letto tutte le opinioni ospitate dal Carlino rilancia e rispiega. "Non comprendo la loro preoccupazione anzi mi chiedo - prosegue Sgarbi - se capiscano quel che leggono e se capiscono che manifestando preoccupazioni infondate ripetono esattamente quanto ho già detto più volte. Il governo non ha alcuna intenzione di spostare l’Accademia militare da palazzo estense, intendiamo potenziare l’importanza sia delle Gallerie Estensi sia di Palazzo Ducale e dell’Accademia stessa. Si tratta solo di raggiungere un accordo tra il ministro Sangiuliano - per questo io sto lavorando in particolare con il suo capo di gabinetto, il modenese Francesco Gilioli - e quello della Difesa Crosetto. Intendiamo trovare a Palazzo Ducale 3-4 sale dove sia possibile esporre arte modenese, quale non dipende direttamente da me ovviamente. Dopodiché si tratta di rendere compatibili gli orari di visita di questi spazi futuri con quelli di Galleria e Biblioteca estensi che rimarranno nelle loro attuali sedi. Da ciò l’Accademia militare ci guadagnerà ancora più prestigio perché, essendo già una sorta di museo di sé stessa a Palazzo Ducale, acquisirà ancora maggior importanza. Lo comprendono oppure no sindaco ed ex rettore che vogliamo solo aumentare l’interesse per i musei di Modena? Tutto ciò avverrà istituzionalmente a dicembre con il passaggio in consiglio dei ministri".

s. l.