"Non lasciate che venga liquidata, intervenga il premier Meloni"

"Non lasciate che Holostem venga liquidata". Questo l’appello rivolto alle Istituzioni, e in particolare al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dall’Osservatorio Malattie Rare e dall’Osservatorio Terapie Avanzate che chiedono "un intervento subito, per il futuro del Paese nella ricerca e per i pazienti". "Siamo lieti di sapere che il ministero delle Imprese e del Made in Italy abbia le sorti di Holostem tra le proprie priorità, perché teniamo a ricordare che senza una soluzione rapida ed efficace a farne le spese saranno prima di tutto i pazienti che, da anni, traggono enormi vantaggi da Holoclar, la prima terapia a base di cellule staminali ad essere stata approvata in Europa (2015) e che consente in molti di casi di recuperare la vista a chi ha subito danni oculari gravi a causa di ustioni. Inoltre, i cosiddetti ‘bambini farfallà, affetti da epidermolisi bollosa, vedrebbero svanire nel nulla lo sviluppo clinico di una terapia genica attualmente in fase avanzata di sperimentazione proprio in Holostem", afferma Francesca Ceradini, Direttrice Scientifica di Ota.