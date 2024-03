"Non meritavamo tre gol di scarto"

Mister Andrea Ciceri riconosce la forza del Carpi, ma anche che il 3-0 è troppo severo per il suo Sangiuliano incerottato che in questo girone di ritorno aveva fatto punti con tutte le big, battendo Forlì e San Marino e pareggiando col Ravenna. "Siamo a commentare una partita contro una squadra forte, in grande salute e obiettivamente che abbiamo affrontato in condizioni di emergenza totale – le parole del tecnico gialloverde – che sembra non avere fine. Sapevamo che serviva un’impresa per tenere testa a una squadra così e il rammarico c’è perché alla fine il risultato che si è delineato è stato troppo pesante, secondo me, anche perché abbiamo avuto nel primo tempo almeno due occasioni molto grosse che potevano indirizzare diversamente la partita e non averle concretizzate con due grandi spunti di Qeros è pesato". Ciceri non nasconde come qualche errore individuale sia stato determinante nel momento decisivo della sfida, soprattutto sui due gol di Saporetti. "Abbiamo troppo facilmente concesso la possibilità di chiudere la partita – spiega - su due azioni in fotocopia in cui si è persa la marcatura di Saporetti, giocatore che sapevamo quanto è bravo in quelle situazioni, per cui il rammarico determinato dagli episodi che hanno girato la partita c’è così come per il risultato che alla fine è un po’ troppo rotondo".

d.s.