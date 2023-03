"Non mi fanno costruire la casa funeraria"

"La situazione nelle camere ardenti dell’ospedale è insostenibile, eppure a Sassuolo ci sono troppi ostacoli per realizzare le case funerarie. Ma parliamo di una necessità dei cittadini". Così Gianni Gibellini, amministratore delegato e socio di Cofim Spa chiede spiegazioni all’Amministrazione sassolese, dopo essersi visto negare per ben due volte la possibilità di realizzare la casa funeraria. Gibellini invoca anche accertamenti da parte delle forze dell’ordine. "La vicenda parte nel 2007, quando ho chiesto all’Amministrazione di poter realizzare una struttura del commiato. L’iter è andato avanti per anni: tutto era già predisposto. Era stata individuata un’area pubblica situata vicino al cimitero ma nel 2021, a giugno, il sindaco e gli assessori mi dicono che non c’è più la disponibilità di cedere quest’area. Una doccia fredda – sottolinea Gibellini –. L’area oggi è precipitata nel degrado, risulta abbandonata e si è trasformata in un rifugio di balordi". Gibellini fa presente come nel 2014 fosse stato dato il via dall’Amministrazione per la fattibilità e come tra il 2017 e il 2021 avrebbe dovuto essere disposto il bando per l’aggiudicazione del lotto, al quale avrebbe ovviamente partecipato. Ma l’amministrazione aveva spiegato di non aver più intenzione di mettere a bando quell’area. Gibellini ricorda anche...