"Non possiamo usare la bicicletta"

"Il disagio personale è che da questa strada passano ogni giorno quasi 90 tir e circa 700 automobili", sottolinea Gian Paolo Guidetti. "Le macchine sono anche sopportabili, ma questa è una stradina di campagna: è vero, asfaltata, ma ormai impercorribile. I camion circolano di giorno e, nonostante il divieto, anche di notte. Come se non bastasse, ci troviamo di fronte a un panorama desolante: da un lato le campagne coltivate, dall’altro le industrie. È una vita difficile: non possiamo nemmeno usare la bicicletta. Io sono nato in via Cadiane. Come me, tanti residenti vivono qui da sempre. Purtroppo, nessuno ha mai ascoltato le nostre istanze".