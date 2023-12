Non riconosce il figlio, condannato a risarcire

Modena, 16 dicembre 2023 – "Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto è da sempre stato considerato insito nella mera procreazione, a prescindere dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è contenuto il diritto per il bambino alla protezione e alle cure necessarie al suo benessere, nonché quello d’intrattenere relazioni e contatti diretti con i propri genitori. La privazione di entrambi gli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce, dunque, una grave violazione dell’obbligo costituzionale". E’ basandosi su queste profonde motivazioni che i giudici del tribunale di Sciacca, nei giorni scorsi hanno condannato un padre al risarcimento di circa 83mila euro a favore del figlio: un 39enne residente a Formigine.

Il giovane, difeso dall’avvocato Alessia Gonzo del foro di Modena, divenuto a sua volta papà, non era stato infatti riconosciuto alla nascita ma, a seguito dell’esame genetico, ha dimostrato la paternità negata e ottenuto il risarcimento, oltre al ‘cognome’ del padre naturale. Da tener presente come il giudice abbia rigettato la richiesta di risarcimento patrimoniale avanzata dal 39enne, accogliendo invece quella del danno non patrimoniale sofferto dall’uomo per essere stato trascurato dal padre, un 68enne residente a Sciacca. Secondo il giudice, infatti, il 68enne, pur consapevole dell’esistenza del figlio, si è disinteressato in maniera importante delle sue esigenze materiali, educative ed affettive, facendogli mancare la figura di padre e violando gli obblighi di legge in materia, così causandogli un forte disagio affettivoemotivo. La vicenda a lieto fine inizia nel 1985, quando la mamma del 39enne intraprende una relazione con quello che allora era il compagno, un imprenditore del posto. La coppia si frequenta per diverso tempo, prima e dopo la nascita del bambino tanto che – emergerà in aula – pur trasferendosi a Formigine la donna continua a portare il minore a Sciacca ogni anno proprio per permettergli di frequentare il padre.

Quest’ultimo, però, decide di non riconoscere il figlio che, una volta divenuto adulto e diventato a sua volta padre, si rivolge al proprio legale (avvocato Gonzo) chiedendo che vengano riconosciuti i suoi diritti di figlio. Nel 2019 quindi ha inizio il procedimento ma il 68enne nega con forza di essere il padre di quello che nel frattempo è diventato un uomo. L’esame genetico, disposto dal giudice, però, conferma la paternità. Al termine del processo, alla fine i giudici ha dato ragione al figlio, disponendo non solo la trascrizione del cognome dopo quello della madre ma, anche, il risarcimento per l’assenza della figura genitoriale.

"L’attore è sostanzialmente cresciuto senza la figura del padre. Sottolineano i giudici nel motivare la sentenza - ad essere assoluto è il diritto a ottenere lo status di figlio biologico, non di certo il risarcimento dell’eventuale danno che dal disconoscimento possa essere derivato. Il tribunale fa anche presente come, dalle testimonianze in aula, sia emerso come effettivamente il padre ben sapesse dell’esistenza del figlio e come in paese, nell’ambito dei rapporti familiari il 39enne fosse conosciuto come figlio naturale del convenuto. L’avvocato del 39enne, Alessia Gonzo si dice soddisfatta della sentenza: "Siamo riusciti ad ottenere giustizia ma, soprattutto, a riconoscere quello che è un diritto del mio assistito: essere figlio. Inoltre è stato disposto un risarcimento a seguito del riconoscimento del grave danno non patrimoniale subito dal giovane, derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna sia sotto il profilo della relazione affettiva, sia sotto il profilo della negazione dello status".