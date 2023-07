"Non sciupiamo il profondo valore dei termini"

Quante volte sciupiamo le parole... "Le maltrattiamo prima di tutto quando non ne conosciamo il significato, la storia, gli usi che hanno accompagnato", spiega il professor Massimo Cacciari del comitato scientifico del Festival Filosofia. "Filologia non è un termine erudito, ma significa proprio ‘amore per la parola’. Ecco, questo amore dovrebbe portarci a custodire le parole e a non gettarle. Prendere la parola, non consumarla e non degradarla ha anche un profondo valore politico".

Professore, ma come possiamo imparare ad amare le parole?

"Credo che tutto dovrebbe iniziare già dalla scuola, ma oggi purtroppo si sta affermando una formazione basata su quiz, domande e risposte, informazioni e conoscenze semplicemente nozionistiche che esclude il dialogo e la parola viva. Se la scuola non promuove una rivitalizzazione della parola, credo che sia difficile immaginare un futuro diverso".

Quali sono le parole che maltrattiamo di più?

"Di certo la parola ‘politica’. E poi patria, nazione, Europa, guerra, pace. Sono tutte parole chiave del nostro discorso comune, passano quotidianamente eppure molto di rado ci si interroga sul loro significato".

Eh, sì: le parole sono pesanti...

"Le parole sono pietre: provocano, agitano, mobilitano. Non si fa la guerra con le cannonate, e non si fa la pace semplicemente scrivendo un patto. La guerra si fa già con le parole, e la pace si realizza se le persone si convincono che un accordo è valido e consistente".

Già qualche anno fa, lei ci disse che noi tutti siamo parlanti ma, prima di tutto, parlati. In che senso?

"Perché ognuno di noi eredita la parola dalla propria madre e dal proprio padre, ma non per trasmissione genetica: nel linguaggio non c’è alcun elemento biologico, ma noi tutti siamo in grado di parlare qualsiasi lingua secondo la voce che ascoltiamo appena nati. E questo è incredibile".

Fra tutte le parole, ce n’è una che lei ama particolarmente?

"Una parola greca, Dike. Ovvero la giustizia".

Stefano Marchetti