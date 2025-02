Non si ferma all’alt dei carabinieri. Preso clandestino con precedenti

Hanno notato lo scooter che procedeva a forte velocità in via Menotti, passando con il semaforo rosso. A quel punto i carabinieri hanno intimato l’alt al conducente ma lo stesso ha continuato ad accelerare fino a che non ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro alcuni ostacoli presenti lungo la via, per poi continuare la propria fuga a piedi. Rincorso e raggiunto, i militari lo hanno trovato in possesso di numerosi cacciaviti, grimaldelli e vari accessori utili al travisamento.

A finire in manette è stato un 40enne originario del Marocco, con numerosi precedenti di polizia per reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti, irregolare sul territorio nazionale. A seguito dell’identificazione il 40enne è risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione per una rapina effettuata a dicembre 2019 ed era ricercato dallo scorso mese di agosto. Lo scooter sul quale viaggiava è invece risultato essere oggetto di furto, denunciato a Modena nei giorni scorsi. Lo scooter è stato sequestrato dai carabinieri in vista della restituzione al suo legittimo proprietario. Il 40enne è stato poi trasportato in carcere. Non è escluso che l’uomo - visto il possesso di arnesi utili allo scasso - stesse per mettere a segno un colpo.