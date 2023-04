Non si ferma all’alt della polizia e scappa a casa Rintracciato, era positivo all’alcol test

Non si è fermato all’alt della polizia municipale ma è stato rintracciato e multato. Sabato scorso un 37 enne residente in paese, alla guida di un furgone, è fuggito al controllo dei vigili in via Martiri a Fossa di Concordia. Rintracciato, nei pressi della sua abitazione, è stato sottoposto ad alcol test risultato superiore di 3,5 volte al consentito. La fuga e lo stato d’ebrezza, superiore a 1,5 grammi per litro, gli sono costati l’ammenda fino a 6000 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti. A queste sanzioni, causa l’elevato tasso alcolemico, è seguita anche la denuncia penale. Flavio Viani