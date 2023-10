Non si puntava a una sanità ’diffusa’?

Mille persone senza medico, tra queste tanti anziani. E l’alternativa più vicina, l’unica disponibile, a oltre dieci chilometri di distanza. Se uno degli obiettivi dichiarati della sanità post Covid è avvicinare la ’cura’ al paziente, è evidente che qualcosa è andato storto. A dividere intenzioni e realtà, come sempre, ci sono le risorse: mancano troppi camici bianchi e la tendenza ad accentrare le attività in ambulatori ’di gruppo’ rende la rete meno capillare. Le alternative proposte fin qui non sembrano all’altezza della situazione: la telemedicina è sicuramente utile, ma per un anziano abituato al rapporto col medico non sarà mai sufficiente. E uno studio a dieci chilometri da casa non può essere il ’piano A’.