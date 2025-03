"Non si sentono lamentele"

"Mio figlio – precisa Martine Contesso – vive in questa zona, per questo motivo la frequento abbastanza spesso. Lui da quando il centro è aperto non si è mai lamentato di nulla, quindi non credo ci siano problemi. Personalmente, passeggio spesso nei dintorni con i miei cani, e non ho mai notato situazioni particolari

o fastidiose. Tutto sembra essere tranquillo, come sempre. Se il centro viene gestito in modo rispettoso

e le persone si comportano correttamente, non vedo alcun motivo di preoccupazione o fastidio. Finora

non ci sono stati problemi, quindi non vedo nulla

di negativo nella presenza dell’associazione

in questo quartiere".