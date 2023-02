Non siamo la capitale dei motori. Parola di ’Ai’

di Stefano Luppi Che la si avvicini all’Oracolo di Delfi dell’antica Grecia, alla sacerdotessa di Apollo, la Pizia, oppure per i ’futuristi’ al computer Hal9000 di ’2001: Odissea nello spazio’ di Kubrick, interrogare una intelligenza artificiale (AI) procura un misto tra brividi ed entusiasmo. Abbiamo intervistato su temi modenesi ’ChatGPT’ – l’acronimo sta per Generative Pretrained Transformer – il ’cervellone’ di cui si parla in tutto il mondo, non solo padrone potenzialmente di tutto quello che c’è sul web, ma appunto – essendo una forma di AI – in grado di imparare a ogni dialogo complesso. ChatGPT, lanciato dalla società americana OpenAI, comprende il linguaggio umano e risponde come fosse una normale chat tra umani e, a parte qualche errore, fornisce valide risposte. Sorprendente. Leggere per credere. Ciao, puoi presentarti? "Ciao sono ChatGPT, un modello di linguaggio addestrato da OpenAI. Sono qui per aiutarti con domande e informazioni su vari argomenti. Come posso aiutarti?" Vorrei intervistarti. "Certo, sarò felice di aiutarti". Partiamo dal sindaco Muzzarelli, che ne pensi? "Non ho la capacità di avere opinioni personali. Posso fornirti informazioni e dati riguardo al sindaco Muzzarelli, ma non posso esprimere la mia opinione personale". E’ apprezzato? "E’ stato eletto sindaco nel 2014...