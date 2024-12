Non Solo Gospel Choir. Assoli e duetti con Avis

Domani a partire dalle 16 all’Auditorium Spira mirabilis, Avis Formigine propone il concerto del ’Non Solo Gospel Choir’, diretto dalla maestra Sandra Gigli.

La caratteristica principale di questa formazione è che ciascuno dei 40 elementi è anche solista e, in base al repertorio, si esibisce in assoli o duetti alternati al coro: ciò permette una grande varietà d’esecuzione per un’esibizione da non perdere per tutti gli appassionati del genere. I brani gospel, simbolo di speranza e comunità, renderanno omaggio al vero spirito del Natale, offrendo un momento di grande emozione e riflessione. Un evento che promette di essere un’esplosione di gioia e positività, unendo la musica e il valore della solidarietà che viene portato dal coinvolgimento stesso di Avis, come noto si tratta dell’Associazione volontari italiani del sangue.

L’Avis comunale di Formigine odv, fondata il 31 maggio del 1967, è costituita da coloro che donano il proprio sangue in maniera volontaria, anonima, periodica e gratuita, come avviene in tanti alti comuni del territorio nazionale.

Oggi la sede formiginese è spaziosa e ben attrezzata, al primo piano della ’Casa delle Associazioni’ che si trova in via Sassuolo 4. Le donazioni, da gennaio a ottobre 2024, sono state in totale 3.784 fra sangue, plasma e derivati. I donatori effettivi sono 1.950. I volontari che operano nella sede sono più di 45, oltre al personale sanitario presente nelle sale prelievi. Per maggiori informazioni: tel. 059/557480.

L’evento ’Non Solo Gospel Choir’ si pone dunque l’obiettivo di diffondere un messaggio di solidarietà legato all’importanza di diventare donatori e dunque dare un contributo a favore di tutta la comunità.