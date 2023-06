Non solo il caldo ci spinge verso l’Appennino

Non è soltanto il caldo che ti fa venir voglia di andare sul nostro Appennino. Primo, la bellezza dei posti e se ti spingi poi in alto sui crinali il panorama è immenso e anche il fresco. Poi la sosta gastronomica, che è una cosa importante e mangiare bene e all’aperto, al fresco, non è male. Quindi non soltanto gnocco e crescentine, e non tigelle per via dei denti! borlenghi e tortellini piccolissimi e buonissimi, tagliatelle ai funghi e funghi fritti, coniglio alla cacciatora e tante altre cose. Poi i dolci di castagne e le torte con la ricotta e mi viene in mente quando per Ferragosto villeggiavo da Mazzieri, allora sì che era una gioia tutti i giorni per il palato. I tortellini della signora Matilde poi di Edo e il pic nic che facevamo quel giorno nei boschi di Mocogno. Il pranzo era organizzato da Paolone Severi vecchio scout e la griglia era piena di salsicce e braciole che gli amici Losavio, Bordone, Vandini, Baracchi, Poppi e Ferrari aspettavano trepidanti con un bel pistone di vino. Adesso mangio molto meno, però mi piace ancora e mi piace dopo il pranzo montanaro andare a cercare dei posticini dove mettere uno sdraio per un relax al fresco sotto le fronde. Peccato che non ce ne siano più! Ma si, quelle piccole radure o quegli spazi ampi di fianco alle strade, ma la domenica non sono sufficienti e poi ti passano di fianco mille macchine. Non capisco perché non ne facciano di più. Come quello che c’è sulla Giardini prima di Lama tra due tornanti, uno spazio bello e attrezzato. Ma basta lamentarsi! È sufficiente andare su in alto e dello spazio ce n’è fin che vuoi. Mi ricordo le camminate che facevamo con la forestale e il dott. Minghelli, ragazzi che fatiche e che panorami! E la gita al Cimone da cui si vedono nelle giornate limpide i due mari, così dicono, perché io ho quasi sempre trovato la nebbia ma ho anche provato la gioia di aver conquistato una vetta, anche se modesta e di essere lassù, nel nostro Appennino!

Beppe Zagaglia