"Non solo neve: gran folla per l’Epifania"

Migliaia di persone hanno affollato giovedì sera le località appenniniche dove si tenevano manifestazioni legate al periodo natalizio, come mai si ricordava. A Fanano una grande folla ha assistito alla seconda rappresentazione del Presepe Vivente con rievocazione antichi mestieri. Difficile fare stime precise, ma mai si ricordava simile afflusso, con code chilometriche per l’accesso ai pur capienti posteggi. "‘E’ stato davvero un successo incredibile -commenta il sindaco Stefano Muzzarelli- organizzato in modo impeccabile dal mondo del volontariato, in collaborazione con Comune e Ufficio turistico. Ai 250 volontari, agli organizzatori ed agli spettatori, va un sentito ringraziamento per questo evento indimenticabile".

’La ciliegia sulla torta’ è stata la partecipazione di tre veri cammelli, giunti da un circo a 300 km di distanza. "Da segnalare -aggiungono all’ufficio Iat- la gastronomi locale, con sei nostri ristoranti al lavoro in piazza Vittoria". Pur con la mancanza di neve sulle piste, una indicazione per il futuro: "Abbiamo avuto la dimostrazione - dice il sindaco Muzzarelli- che il nostro Appennino sa offrire tanto di più oltre alla neve, occorre proseguire a valorizzare queste attrattive alternative allo sci. Ed infatti oggi grande attesa per il Gran Galà di pattinaggio al locale Palaghiaccio". Anche a S.Annapelago non ricordavano una ‘Mascherata dell’Epifania’ così affollata di spettatori, che hanno applaudito il corteo di personaggi natalizi e la sfilata che ha fatto da preludio all’imminente carnevale. "Dopo due anni di stop -dicono gli organizzatori- siamo soddisfatti di tale afflusso, che premia i nostri sforzi per rendere la manifestazione un ponte tra tradizione e attualità". Il tutto concretizzato dai gruppi ispirati sia al passato che al futuro: dai personaggi di un tempo ai recenti Mondiali di calcio (con l’Italia in divano), coi personaggi tv più amati dai bambini, "recuperando tutti gli abbracci che non ci siamo dati" in tempo di pandemia dall’orso Abbracciatutti, con un gabibbo in veste di turista che cerca le ormai famose Cascate di S.Anna, a cui era ispirato anche il carro della Befana in un vecchio mulino. Da oggi, dopo le feste ‘befanesche’ anche nelle altre località appenniniche, ancora tanti appuntamenti anche se per lo sci resta solo la pista Faggio Bianco sul Cimone. Stasera a Riolunato primo concerto di un nuovo gruppo di 8 artisti modenesi: gli ‘Amistade’ nome è derivato da un verso di Fabrizio De André cui è dedicato il tributo.

g. p.