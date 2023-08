"Non sporcate". E loro danno fuoco al ristorante

Danno fuoco ai tavolini e alle sedie del ristorante dopo che il titolare aveva messo un cartello chiedendo ai ragazzini che frequentano la zona, almeno per quel giorno, di non bivaccare e sporcare il locale. Poteva essere distrutto il ristorante La Palazzina in viale dello Sport. A raccontarlo è lo stesso proprietario, Marco Ferri: "Tutte le sere per due settimane di chiusura del ristorante andavo a pulire perché una compagnia di ragazzini imperterrita buttava per terra qualsiasi cosa (e non posso dire tutto quello che c’era perché è vergognoso anche solo per me che l’ho tirato su con i guanti). Tutti i giorni mi toccava pulire per un’ora. Il giorno prima di aprire ho messo un cartello con scritto se gentilmente potevano bivaccare altrove perché volevo tenere pulito per mezzogiorno". Risultato? "Mi chiamano i vigili del fuoco a mezzanotte avvertendomi che dei ragazzini hanno dato fuoco a tavoli e sedie. Devo ringraziare due tennisti che hanno spento le fiamme più grosse scongiurando il disastro". Indagano i carabinieri.

g.a.