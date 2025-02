Nona stagione a quota 10

La nona stagione di fila superando sempre quota 10 fra Eccellenza e D è un record che Alberto Formato non poteva che festeggiare con un gol pesantissimo. Il bomber carpigiano della Cittadella ha timbrato a 6’ dalla fine il successo sul Corticella, permettendo alla squadra di Gori di fare un altro passo lontano dalla zona playout. Una rete delle sue, con una zampata nel traffico dell’area, che ha interrotto 70 giorni di digiuno e che lo porta a quota 11 in stagione, 9 in campionato e 2 in Coppa Italia, con le ultime 9 giornate per poter ancora migliorare il suo eccezionale score che racconta di 88 reti e 16 assist in 187 presenze in Serie D. Un filotto, quello delle 9 stagioni di fila sopra quota 10 reti, cominciato con i 27 timbri dei due anni alla Casalgrandese in Eccellenza dal 2016 al 2018, poi 43 nel triennio con la Bagnolese (13 nel 3° posto di Eccellenza 2018-19, 16 l’anno dopo con vittoria del campionato e 14 in 24 gare nel 2020-21, decisivi per la salvezza dei rossoblù in D), quindi è arrivato il triennio col Lentigione in D, dove ha giocato 105 gare segnando 52 reti e sfornando 15 assist: 17 timbri con 6 assist in 38 gare nella stagione 2021-22, quella della vittoria della finale playoff a Ravenna, poi 19 reti (con 3 assist) in 19 giornate del 2022-23 e infine i 16 timbri in 26 gare (con 5 assist) del campionato 2023-24.

Fiorano. Se la Cittadella ride, in Promozione il Fiorano maledice ancora gli ultimi minuti, che per i biancorossi sono diventati una vera maledizione. Dall’80’ fino a recupero inoltrato il Fiorano ha infatti subito gol in ben 7 gare su 26, perdendo addirittura 11 punti che ad oggi lo proietterebbero a +6 sui playout invece che al penultimo posto. Il 2-2 incassato al 96’ dalla United Carpi è solo l’ultima ferita, aperta dall’1-1 subìto all’82’ dal Baiso a inizio stagione e proseguita con i gol incassati in zona Cesarini contro Montombraro (2-2), La Pieve (1-1), Casalgrande (0-1), Ganaceto (3-4) e Camposanto (1-2).

