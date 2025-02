Nonantola, a settembre sarà pronto il Municipio

Quando la comunità nonantolana potrà entrare di nuovo a Palazzo Salimbeni, storica sede del municipio, che non è più accessibile dal terremoto del 2012? Ora c’è una data. La sindaca di Nonantola, Tiziana Baccolini, ha infatti risposto per iscritto a una specifica interrogazione in merito presentata dai consiglieri di ’Futuro 2030’ Cinzia Vaccari e Giacomo Zavatti, specificando: "Occorre distinguere l’intervento sulla sede municipale, il cui procedimento di autorizzazione ebbe inizio nel dicembre 2014 con la presentazione del progetto preliminare alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, dall’intervento sull’ala del complesso municipale ex Asilo Perla Verde, la cui autorizzazione ebbe inizio nel novembre del 2015 con l’approvazione in Giunta Comunale del progetto preliminare.

I due progetti furono accorpati nel 2017, quando a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Congiunta del progetto preliminare del Municipio si procedette alla presentazione del progetto definitivo ed esecutivo nell’ottobre dello stesso anno. Nel marzo 2023 fu consegnato il cantiere alla ditta aggiudicataria, a novembre 2023 fu concessa una proroga accordando un incremento temporale di 90 giorni naturali e consecutivi, rispetto ai 730 giorni previsti. A settembre 2024 in funzione delle differenti lavorazioni approvate con la ’variante 1’, si prevede una variazione in aumento di 90 giorni naturali e consecutivi al contratto in essere, portando la nuova data di ultimazione all’11 settembre 2025". Dunque, fatte salve ulteriori proroghe, l’11 settembre prossimo i nonantolani potrebbero riabbracciare il loro storico municipio". Sempre la sindaca ha aggiunto: "è stata valutata prioritariamente la necessità di riportare la centralità della struttura, privilegiando quelle ritenute essenziali per la macchina comunale".