Nonantola, Cambia gestione dopo 6 anni alla Bocciofila. L'esperienza di Aps Dance & Sport

Cambia gestione dopo sei anni la bocciofila di Nonantola. Con l’uscita del nuovo bando di concessione degli impianti sportivi del Comune nonantolano l’associazione sportiva dilettantistica "Aps Dance & Sport" conclude il suo percorso cominciato nel 2017. "Sono stati anni indimenticabili – spiega la presidente Sara Nigro – ma anche complicati a causa in primis della pandemia e successivamente dei rincari delle utenze. Essendo un’associazione no profit la bocciofila vive grazie alle quote annuali versate dai soci e al ricavato delle attività quali corsi di danza, tornei di bocce e boccette, cene e feste. Nonostante le chiusure forzate e le limitazioni ce l’abbiamo messa tutta per continuare a dare un servizio accogliente ai nostri soci e fare della bocciofila un centro di aggregazione per tutti. Con la scuola di danza abbiamo partecipato anche ad azioni benefiche come la raccolta di giocattoli verso associazioni che ne avevano bisogno e come società abbiamo contribuito al ritorno del ballo a Nonantola, nel 2018, con le serate danzanti del sabato sera e abbiamo sostenuto il progetto dei ragazzi del circolo ’FainaBoccia’ (nel 2019), gli aperitivi della domenica pomeriggio".