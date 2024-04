Nonantola, il centrodestra: "Gravi errori nel Pug"

Si scalda il clima politico a Nonantola in vista delle prossime elezioni comunali. I consiglieri Antonio Platis e Pino Casano, assieme alla candidata del centrodestra Monica Contursi, denunciano quello che hanno definito "un grave errore nel Pug", piano urbanistico generale, con l’approvazione di un atto "non conforme alle normative vigenti". "Nel Piano urbanistico generale – rilevano Platis, Casano e Contursi – è stata fatta una significativa modifica sulle zone rurali fatta passare in sordina. Peccato che la norma è chiara e deve ritornare al voto in consiglio, facendo saltare tutti gli attuali vincoli. Modificando infatti l’articolo 78 (i consiglieri della maggioranza, ndr) hanno apportato un’enorme differenza rispetto al piano originale. Prendiamo atto di una situazione che è fuori controllo.

Se i cittadini dovessero scegliere la nostra coalizione – proseguono i consiglieri e la candidata – sarà nostra cura correggere i macroscopici errori del Piano, promuovendo al contempo un dialogo tra amministrazione e nonantolani che in questi cinque anni, tra sfiducia e ricatti, è mancato clamorosamente.

Bisogna ripensare a un nuovo Pug redatto da un altro professionista per permettere uno sviluppo di Nonantola che tenga in considerazione la bellezza del territorio e la crescita economica.

Se dovessimo vincere, cambieremo il progettista e promuoveremo la stesura di un nuovo Piano condiviso con la cittadinanza. Basta con i ricatti ambientalisti all’amministrazione comunale".

