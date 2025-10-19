"Nonantola, nuovo look in due anni. Una rinascita a misura d’uomo"

Nonantola è interessata da una serie di nuove opere e recuperi funzionali, attesi da tempo.

Sindaca Baccolini, un bel maquillage per il paese dell’Abbazia?

"Nei prossimi due anni Nonantola sarà rinnovata e trasformata, completando cantieri aperti da anni. Palazzo Salimbeni sarà sia sede degli uffici comunali sia polo culturale, ospitando in modo unitario biblioteca, fonoteca e ludoteca. La Residenza Vecchia della Partecipanza e la Porta Nord del Castello, saranno trasformati nel polo archivistico unificato di Comune e Partecipanza, riporteremo a casa il nostro patrimonio documentale, fuori dal terremoto del 2012. Il recupero di palazzo Sertorio, porterà nuova edilizia residenziale pubblica e riqualificherà lo scorcio di accesso a piazza Liberazione. Cantieri così complessi e costosi richiedono tempo e pazienza. Questi interventi, insieme al progetto di un hub urbano, costituiscono le premesse per valorizzare e rivitalizzare il nostro centro storico".

Sono partiti i lavori per la ciclabile: i nonantolani potranno finalmente raggiungere la città senza il pericolo di essere investiti?

"L’idea della ciclabile risale ad anni fa, ma le prime azioni concrete sono del 2021, con la redazione di uno studio di fattibilità condiviso con il comune di Modena e la Provincia. La sfida maggiore è stata l’attraversamento del Panaro. I lavori sul tratto di Nonantola sono già iniziati e termineranno nel 2026: saranno raggiungibili in sicurezza il quartiere artigianale, il nuovo centro commerciale al fondo Consolata e il centro sportivo del Modena Calcio. A gennaio la Provincia attiverà l’intervento sul vecchio ponte di Navicello per ricavare lo spazio di una ciclopedonale protetta. Il tratto in comune di Modena richiede invece un progetto integrato con l’ampliamento a 4 corsie della SP 255. Per arrivare a Modena servirà ancora un po’ di pazienza".

Per il Centro sportivo del Modena calcio, che alla festa per i 140 anni del nostro giornale, il patron Carlo Rivetti ha assicurato verrà aperto nel 2026, cosa pensate di fare?

"Il Centro sportivo del Modena Calcio potrà portare nuove persone a conoscere il nostro paese e le sue eccellenze storiche, monumentali e gastronomiche e ci stiamo attrezzando per accoglierle al meglio. Siamo interessati inoltre a collaborare con la società di Rivetti su più fronti, a cominciare da quello sportivo insieme alle nostre società dilettantistiche".

Un mandato, il suo, iniziato tra tensioni e polemiche che potrebbe terminare con una nuova Nonantola proiettata nel futuro?

"Le competizioni elettorali si portano sempre dietro tensioni. Si è aperta una fase nuova, soprattutto a sinistra, un clima di confronto positivo e nel rispetto delle reciproche sensibilità. Con piccoli passi quotidiani stiamo rinnovando Nonantola: valorizziamo nuovi e vecchi spazi urbani, investiamo su un nuovo nido, sulla mobilità sostenibile, sulla produzione e condivisione di energia pulita e con il Piano Urbanistico Generale affrontiamo l’importante tema dei cambiamenti climatici e del benessere delle persone".

Gian Luigi Casalgrandi