Nonantola, perseguita l’ex fidanzato e viene arrestata

Modena, 7 giugno 2024 – Una donna è stata arrestata giovedì dai carabinieri a Nonantola per atti persecutori nei confronti del suo ex. Una volta davanti al giudice, con rito direttissimo, l’indagata ha visto convalidato l’arresto e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento all’uomo, con applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112, facendo scattare il cosiddetto ‘codice rosso’: la donna stava continuando a minacciare l’ex così come, secondo le indagini, avrebbe fatto dalla fine della loro relazione, arrivando anche ad aggressioni fisiche e molestie sul posto di lavoro.