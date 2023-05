Nonantola, proroga per effettuare i lavori post alluvione 2020

Nonantola (Modena), 18 maggio 2023 - L’amministrazione comunale di Nonantola ha informato oggi, in una nota, di aver ricevuto una notizia positiva sul fronte rimborsi post-alluvione del fiume Panaro del 6 dicembre 2020. È stata infatti concessa la proroga per effettuare i lavori. La nuova scadenza prevista della giunta della Regione Emilia-Romagna è ora fissata al 10 dicembre 2024. Ci saranno dunque 15 mesi in più a disposizione dei cittadini e delle attività produttive per completare tutti i ripristini post alluvione. "La Giunta Regionale – commentano dall'amministrazione comunale di Nonantola – su proposta della vicepresidente Irene Priolo, ha accolto la richiesta ufficiale presentata dal Comune di Nonantola ad inizio aprile per posticipare la scadenza di settembre 2023. Non vi sono cambiamenti nella procedura. Cittadini e imprese hanno già ricevuto comunicazione degli importi massimi riconoscibili. Completati i lavori, devono trasmettere tutta la documentazione attestante le spese sostenute all’Ufficio Alluvione, che provvederà alla verifica e alla liquidazione del contributo spettante. "Non possiamo che essere molto soddisfatti – commenta la sindaca Federica Nannetti – per questa notizia, auspicata da molte famiglie. Le difficoltà di reperimento dei materiali e la scarsità di imprese disponibili a causa dei molteplici impegni legati ai bonus edilizi sopravvenuti successivamente all’emanazione della prima direttiva erano e sono elementi concreti che anche la Regione ha riconosciuto validi. Non era un risultato per nulla scontato e ringraziamo la Giunta regionale per aver accolto, sostenuto e fatto propria la nostra richiesta, dimostrando sensibilità e attenzione per il nostro territorio". m.ped.