Nonantola resta senza libreria, Booklet abbassa la serranda

Da oggi Nonantola resta senza libreria. Chiude infatti la libreria Booklet di via Longarone inaugurata nel 2017. Patrizia Benedetti, una bella avventura finita troppo presto? "Era un sogno aprire nel mio paese. Così, supportata da mio figlio e da mia nuora Francesca, ho aperto l’attività appena fuori dal centro storico, con parcheggio e facile accesso alle persone in sedia a rotelle. Una vasta offerta libraria, una ricca selezione per ragazzi e una selezione per dislessici ed altri dedicati allo spettro autistico. Libri fotografici ormai rari e un ampio spazio riservato ad autori locali, o riguardanti Nonantola e la sua lunga storia". Una settore poi era dedicato agli studenti con diverse iniziative mirate, diventando così non solo un punto d’acquisto, ma anche un luogo d’aggregazione tra generazioni, e un rapporto con i clienti sempre più stretto e personale con lo slogan: "quello che vien detto in libreria resta in libreria". -

"La presenza però di una clientela affezionata e di nuova acquisizione - continua la titolare- non è stata sufficiente per far fronte alle spese di gestione sempre più alte, cui si devono aggiungere i danni subiti dall’alluvione, con centinaia di libri fini sott’acqua. Un vero disastro!. Per salvare il Natale del 2020 ho dovuto acquistare nuovi libri che ho pagato in contanti. In breve tempo la situazione finanziaria è precipitata. Questi sono i motivi che mi costringono a cessare l’attività, anche se il pensionamento è ancora lontano. Volevo continuare, ma nonostante i miei sforzi non è stato possibile. Desidero ringraziare di cuore tutti i miei clienti e con molta riconoscenza, anche don Mattia Ferrari e la Caritas parrocchiale di Nonantola per il loro sostegno. Anche se questo capitolo si è dolorosamente concluso, credo che ciò che abbiamo costruito insieme rimarrà nel tempo.

Nei prossimi giorni Patrizia Benedetti, a conclusione di "questi bellissimi 7 anni" inizierà una serie di iniziative, sconti promozionali e omaggi presso la "sua" libreria di Via Longarone.

Gian Luigi Casalgrandi