Nonantola, si va al ballottaggio . Sfida tra Baccolini e Contursi dopo quasi 80 anni di sinistra

Alla chiusura dei seggi il dato più eclatante che trapela è che il Pd, per la prima volta a Nonantola, andrà al ballottaggio. Anche se il partito rappresentato da Tiziana Baccolini esce rafforzato. "Nel ringraziare tutti gli elettori che mi hanno votata, devo dire che sono e siamo soddisfatti per il lusinghiero risultato ottenuto: un 46% che ha sfiorato, di fatto, il successo già al primo turno. Non potevamo sperare un esito migliore visto che a Nonantola, unico Comune in tutta la provincia, è mancata la larga coalizione di centrosinistra necessaria per sconfiggere la destra sin da subito. Certo, tutti vorrebbero evitare di tornare alle urne dopo una lunga e non sempre facile campagna elettorale alle spalle, ma io e le liste che mi sostengono, siamo certi di aver fatto tutto quanto doveva essere fatto. Siamo ottimisti e fiduciosi, sapendo di ripartire, innegabilmente, da una posizione di forza in termini percentuali, e sapendo che l’elettorato nonantolano saprà come muoversi". Brinda felice, Monica Contursi del centrodestra per l’affermazione della sua lista in un paese "rosso" per antonomasia.

Con la lista civica Nonantola al Centro, appoggiata da Noi di Nonantola e Fratelli d’Italia porta infatti per la prima volta al ballottaggio il Pd e la candidata Tiziana Baccolini dopo 79 anni di dominio della sinistra. Rispetto alle amministrative di 5 anni fa, quando la sindaca uscente Federica Nannetti raggiunse quasi il 63%, si rileva il crollo del Pd, nonostante gli ottimi risultati alle europee, propiziato da un modesto risultato della lista di appoggio e dal boom di Fratelli d’Italia e delle due civiche a sostegno di Contursi. Maestra 51enne, volto conosciuto in città fin dai tempi dell’alluvione per il grande lavoro svolto al fianco delle famiglie colpite dal disastro e per le battaglie sindacali all’interno della scuola, brinda nella sede del partito: "Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato – dice Contursi –. Con la mia squadra abbiamo lavorato fin dal primo giorno per raggiungere questo risultato. Il lavoro però non è finito, abbiamo scritto un capitolo della storia e fra quindici giorni vogliamo aggiungerne un altro per mettere la ciliegina sulla torta".

Gian Luigi Casalgrandi