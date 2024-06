Nonantola verso il ballottaggio. Tra ’silenzi’ e grandi speranze

Nonantola al ballottaggio dopo 79 anni. Un risultato, quello emerso dopo lo spoglio di lunedì, che apre un secondo capitolo di queste elezioni comunali, dove i cittadini dovranno tornare alle urne per scegliere il nuovo sindaco del paese.

Barbara Guerzoni (Movimento 5Stelle - Civici Nonantolani). Con una percentuale di voti pari al 10,21 %, non nasconde delusione, aspettandosi assieme alla sua squadra, almeno un 18%, diventando così, la terza forza del paese. Portano a casa un solo consigliere, con l’arduo compito di controllare l’operato dell’amministrazione vincente. In attesa del ballottaggio stanno alla finestra, sicuri che se il PD chiederà l’appoggio, diranno di no.

Cinzia Vaccari (Il Futuro Adesso – Nonantola Progetto 2030) Sono ancora frastornati dalla lunga campagna elettorale e dallo sforzo per mettere assieme- a loro avviso- una forte squadra, come dimostrato dal 18% dei cittadini che gli hanno votati. Speravano di raggiungere il 25%, ma il rammarico più grande, non essere riusciti a costruire un ‘campo largo’ con le altre forze di sinistra, che avrebbe evitato il ballottaggio. Per ora aspettano che le acque si calmino, poi decideranno cosa fare.

Tiziana Baccolini. (PD – Nonantola attiva). L’ex partitone, che pur andando al ballottaggio, ha portato a casa un buon 45, 82% di voti, preferisce tacere, preparandosi per lo storico ‘scontro finale’ con la destra, dovuto "ad una sinistra che si presentata divisa alle elezioni, e per questo qualcuno dovrà farsi l’esame di coscienza".

Tace anche Monica Contursi (Noi di Nonantola – Nonantola al Centro). Forse inebriata da un risultato del 25,78% che fino alla chiusura dei seggi, neppure loro si aspettavano, è pronta per una singolar tenzone tutta al femminile, che decreterà quale sarà la sindaca che governerà il paese per i prossimi cinque anni.

Gian Luigi Casalgrandi