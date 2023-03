Nonantolana nel caos "Droga e sporcizia, non possiamo aspettare i tempi della giunta"

I residenti di via Nonantolana, decine di famiglie tra modenesi e immigrati, si rivolgono al sindaco Gian Carlo Muzzarelli dopo avere denunciato nei giorni scorsi, tramite il Carlino, il diffuso degrado all’altezza dei civici 221-225. Qui, di fianco alle scuole Collodi, c’è un enorme cantiere comunale interrotto al fianco di un vecchio palazzo abbandonato dove avvengono attività di spaccio in un ambiente veramente degradato. "Fino a quando - chiedono i cittadini in una lettera durissima al sindaco - dovremo sopportare questo degrado e convivere con spaccio, incuria e rifiuti? Fino a settembre, o nel 2024?". Giorni fa l’amministrazione comunale aveva detto ai residenti che protestavano: "Ad aprile riprenderà il cantiere interrotto di via Nonantolana, mentre dopo l’estate ci occuperemo del palazzo ancora in piedi".

Ai residenti questo intervento immediato della giunta pare però non bastare. "Abbiamo letto attentamente - recita la lettera dei residenti di via Nonantolana al sindaco Muzzarelli - la risposta dell’amministrazione comunale e siamo stati assaliti dallo scoramento. Ancora una volta, dopo anni di abbandono, a parte vaghe promesse non si vede la luce in fondo al tunnel. Il signor sindaco ci spiega che il cantiere è fermo per problemi emersi durante gli scavi e accampa altre inaccettabili scuse. Riferisce che dopo l’estate riprenderà la progettazione esecutiva, non i lavori, il che vuol dire che vedremo le ruspe sul campo non prima della primavera 2024, a meno che non emergano altre criticità. Noi nel frattempo cosa facciamo, ci barrichiamo in casa e usciamo solo in gruppi per paura di essere derubati, assaliti da balordi? Facciamo di nuovo presente che la situazione della sicurezza in via Nonantolana è esplosiva, che un’area della città è completamente fuori controllo, che il caseggiato ai numeri 221 - 225 è occupato abusivamente e nessuno si può avvicinare. Ricordiamo al sindaco che siamo stanchi di vedere persone che spacciano e si bucano bellamente sotto le nostre finestre, di avere continuamente le cantine aperte e le auto vandalizzate. Consideri che queste cose avvengono ad ogni ora, e quel che è peggio, in prossimità di una scuola elementare e del parco XXII Aprile molto frequentato da bambini. Per cui rivolgiamo alcune richieste di facile e immediata attuazione. Il caseggiato in via Nonantolana 221-225 deve essere reso inaccessibile sigillando le finestre al piano rialzato; il piccolo locale tecnico a fianco, sede principale dello spaccio, deve essere abbattuto; il cantiere interrotto deve essere recintato da tutti i lati per non permettere il passaggio dal Parco e dalla Nonantolana; il luogo deve essere ripulito dai rifiuti e dai detriti abbandonati da anni. La periferia di Modena non può somigliare a quella di un paese trascurato, basta davvero un piccolo sforzo".

Stefano Luppi