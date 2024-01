"Norcini, la rinascita di un mestiere perduto"

Una delle particolarità più apprezzate del Presepe Vivente di Fiumalbo è quella di far rivivere una quarantina di mestieri del passato, più o meno lontano, del nostro Appennino. Un esempio è quello del norcino, una professione ormai scomparsa. In Italia è ancora permessa la macellazione casalinga dei suini (dal 1° novembre al 31 marzo) ma occorre un’ordinanza del sindaco che recepisca la norma nazionale. Ma sono pochi coloro che continuano questa lavorazione tradizionale, che per centinaia di anni ha garantito il sostentamento delle famiglie modenesi, soprattutto quelle appenniniche. Così che una delle postazioni che più ha interessato i visitatori al recente Presepe Vivente di Fiumalbo (in replica sabato 6) è stata proprio quella dei norcini. Non solo per i gustosi assaggi dei prodotti, ma proprio per la dimostrazione delle vecchie tecniche di lavorazione del maiale effettuata da cinque giovani della zona. Gian Marco, Federico, Leonardo, Luca e Stefano hanno infatti fatto rivivere con passione questo antico mestiere. "La tipica lavorazione casalinga della carne di maiale è quasi scomparsa – hanno detto i giovani – ed è stato bello vedere tante persone che si sono fermate alla nostra postazione: gli adulti per riviverla e i giovani incuriositi da questa caratteristica lavorazione di salami, salsicce, cotechini e quant’altro si può ricavare dal prezioso suino...". E tra i visitatori c’è chi ha ricordato quello che scriveva con arguzia il poeta Giacomo Cortesi di Pievepelago: "Un tempo, quando alla domenica gli amici si incontravano andando alla messa, non si domandavano come stavano i figli, ma quanto cresceva il maiale! Non perché ne erano innamorati, ma perché senza di lui non sarebbero sopravvissuti al lungo inverno".

Lo studioso Aldo Magnoni ha trovato vecchi dati: "Nel territorio provinciale di Modena la tradizione dell’allevamento e macellazione del maiale, in forma famigliare ed anche con sistemi che oggi definiremmo industriali, si perde nella notte dei tempi. Documenti del 1540 citano che nella sola città di Modena, a fronte di una popolazione di 17.000 persone si macellassero, solo per uso privato, 2.400 maiali: in pratica uno per famiglia. E ogni nucleo aspettava con trepidazione per sette mesi che il maiale si trasformasse in salami, prosciutti, coppe, salsicce ed altro. Solo allora il capofamiglia poteva tirare un lungo sospiro di sollievo: il companatico era assicurato".

g.p.