Nordwestdeutsche Philharmonie, un grande ritorno al Pavarotti

Come già la Filarmonica di Dresda che ha aperto la stagione concertistica, arriva dalla Germania anche l’orchestra protagonista del secondo appuntamento del cartellone del teatro Comunale Pavarotti Freni che stasera alle 20.30 accoglierà il ritorno della Nordwestdeutsche Philharmonie, diretta da Jonathon Heyward. Già l’avevamo ascoltata due anni fa in un doppio concerto dedicato ai capolavori del classicismo tedesco: questa sera proporrà la Quinta Sinfonia di Ciajkovskij e il Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61 di Beethoven, insieme a una solista d’eccezione, l’ammirata violinista di origini giapponesi Sayaka Shoji.

Fondata nel 1950 nella Westfalia orientale, la Nordwestdeutsche Philharmonie è fra le orchestre tedesche di maggior prestigio internazionale: ogni anno arriva a tenere 130 concerti in Germania, in Europa e negli Stati Uniti, diventando ambasciatrice culturale del Paese. Jonathan Heyward, suo direttore principale, è fra i giovani direttori di maggiore successo, invitato sul podio anche da altri complessi, quali la London Symphony e le orchestre di Baltimora, Atlata, Detroit e Seattle. Di grande talento è anche Sayaka Shoji: nata a Tokyo, a tre anni è arrivata in Italia, a Siena, con la famiglia.

Vincitrice del concorso Paganini del 1999, ha poi collaborato con grandi direttori, da Zubin Mehta a Lorin Maazel, Mariss Jansons e Yuri Temirkanov, e orchestre blasonate come quella dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Al Bbc Proms ha debuttato con la Royal Philharmonic Orchestra e la bacchetta di Vasily Petrenko, e di recente ha tenuto un tour nel Regno Unito.