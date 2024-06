"Norme ambientali, ceramica penalizzata"

Un nutrito gruppo di imprenditori del settore ceramico a confronto con il Ministro Giancarlo Giorgetti, ieri presso Confindustria Ceramica. Diversi i temi in discussione, stante una contingenza che sta fortemente penalizzando il comparto, stretto tra la cosiddetta ‘transizione energetica’ che comporta extracosti difficili da gestire, tensioni sui mercati di riferimento e criticità diffuse che gli imprenditori del distretto non hanno mancato di far presenti al Ministro. La misura ’Transizione 5.0’, varata dal Governo a marzo, può essere di fondamentale importanza per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del settore, "ed è per questo incomprensibile l’esclusione dei settori manifatturieri che rientrano nel campo di applicazione dell’ETS, tra i quali la ceramica. Escluderci dagli incentivi Transizione 5.0 – ha dichiarato il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani – è privo di logica poichè preclude l’accesso alla transizione energetica e digitale proprio a quelle aziende cui viene chiesto di più in termini di de carbonizzazione dei processi e che già devono sopportare i costi addizionali del meccanismo ETS".

Gli imprenditori del settore hanno poi evidenziato al Ministro il tema della "certezza del diritto" e della prevedibilità di costi ed oneri, come condizione essenziale per la vita e la continuità delle imprese, relativamente soprattutto alla richiesta di applicazione retroattiva dal 2018 al 2020 della quota fissa TARI delle aree produttive e dei magazzini industriali, avanzata da qualche Comune oltre alla preoccupazione legata ai crediti di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo realizzati dalle imprese negli anni dal 2015 al 2019 e messi ora in discussione. "Qui – ha detto il Ministro – si vedono imprenditori che vogliono lavorare, investire e continuare a farlo. La normativa europea in tema di ambiente e decarbonizzazione rende meno competitivo un settore di eccellenza che va difeso come tale. Il compito della politica italiana, ma soprattutto europea, è quello di preservarne la competitività. In questo periodo turbolento e di guerra commerciale tra Occidente e Oriente – ha aggiunto Giorgetti – credo che le prospettive siano comunque positive: dobbiamo concentrarci sulle nostre imprese e in questo senso ci muoviamo sui vari problemi sollevati, dalla Tari alla questione dell’Ets".

