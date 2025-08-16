“Nostra figlia vittima di stalking, da anni viviamo un incubo”

Modena, 16 agosto 2025 – “La situazione è complessa: coinvolge ragazzi poco più che maggiorenni, certo. Ma dopo una decina di denunce, arresti domiciliari, carcere, evasioni, ancora carcere e in mezzo numerosi reati commessi da questo giovane, ora l’incubo per noi e nostra figlia riprenderà perchè una vera soluzione non è stata individuata. Il problema a nostro avviso? L’assenza di coordinamento tra servizi sociali, sanitari, forze dell’ordine e sistema giudiziario: ognuno agisce in compartimenti stagni, invocando la privacy come scudo, il che impedisce di costruire un’azione comune. In tre anni abbiamo presentato numerose denunce, anche per minacce gravi contro noi e altri familiari, senza mai ricevere un contatto dalla procura. Perfino una denuncia formale di nostra figlia, che descriveva gli abusi subiti, è rimasta per mesi non allegata al fascicolo. Ci chiediamo cosa dobbiamo fare per sentirci al sicuro, tutelati, compresi”. E’ questo lo sfogo di un padre, un modenese che da circa tre anni chiede alla giustizia di porre rimedio ad una grave situazione che coinvolge la figlia. La ragazzina, infatti, è stata vittima di stalking, molestie e ogni genere di vessazioni da parte di un noto 21enne di origini marocchine residente in città. Noto, appunto, perchè è stato arrestato poco tempo fa in Riviera dopo aver messo a segno numerose e violente rapine ma la lista dei reati nella nostra provincia è ben più lunga. Il suo legale, che lo segue per tutti i procedimenti modenesi, avvocato Deborah De Cicco ha sottolineato come si tratti di un ragazzo fragile e con una storia clinica risalente sin dall’infanzia, mai adeguatamente trattata.

Ma dall’altra parte vi è un padre che chiede tutele per la figlia. “Ha diciannove anni e tre anni fa ha conosciuto questo ragazzo con cui, in breve tempo, è entrata in una relazione tossica, segnata da stalking ossessivo, minacce, insulti, danneggiamenti e ripetuti abusi fisici e psicologici – spiega –. In un episodio particolarmente grave, è stata rinchiusa in una stanza e maltrattata alla presenza della madre e dei fratelli minorenni di lui. Durante questi tre anni, a seguito delle nostre denunce (concomitanti con altri reati di cui si è macchiato), il ragazzo è stato arrestato, ma rilasciato poco dopo e posto agli arresti domiciliari. Da lì ha continuato a perseguitarla telefonicamente. Nostra figlia, come spesso accade nei casi di abuso, si è riavvicinata a lui. La nuova decisione di porlo ai domiciliari (a breve uscirà dal carcere di Parma, col braccialetto elettronico, ndr) per noi è una tragedia annunciata: in passato, in questa condizione, l’ha importunata centinaia di volte al giorno. Dispone di una rete di complici che la sorvegliano e riferiscono ogni suo movimento. È diventato un criminale organizzato, capace di manipolare altri per i propri scopi. Il male con cui nostra figlia è entrata in contatto è diretto, privo di freni, e ci ha trasformato la vita in un incubo – continua l’uomo –. A questo si aggiunge l’umiliazione di vederla raccontata dal sistema come ’una giovane problematica che torna da lui’, ribaltando i ruoli di vittima e carnefice e attribuendo a noi la colpa di non aver saputo fare i genitori e a lei di essere la radice dei problemi. Il problema centrale che denunciamo è l’assenza di coordinamento tra servizi sociali, sanitari, forze dell’ordine e sistema giudiziario”. Secondo l’uomo la capacità di azione criminale del 21enne mai sarebbe stata limitata: “Gestisce le proprie attività illecite soprattutto attraverso i social. Sappiamo che nostra figlia è in bilico su un crinale antisociale, ma crediamo che solo segnali chiari e ineluttabili di difesa della legalità possano evitare che cada definitivamente. Come genitori e cittadini, riteniamo doveroso impegnarci in un dibattito per cambiare radicalmente lo stato delle cose, sostenendo un vero lavoro di rete tra le istituzioni coinvolte”.