Notari illude la Cdr. Ma il Vezzano rimedia

VEZZANO

1

CDR MUTINA

1

VEZZANO: Girotti, Grossi, Neri, Ferri (70’ Maniscalco), Melloni, Piermattei F., Campaniello (68’ Mercadante), Amoah, Spadaccini (90’ Traore), Piermattei M., Bassoli. A disp. Moscatelli, Le Piane, Arduini S., Stradi, Terni, Arduini C.. All. Vinceti

CDR MUTINA: Mawuli, Ognibene, Ligabue, Gollini, Farina (45’ Ziliani), Shehu, De Pietri (75’ Teggi), Gualdi, Notari (65’ Corbelli), Panzanato, Cipolli (23’ Pilia). A disp. Fermonti, Lazzaretti, Montorsi, Vignocchi, Turci. All. Pivetti.

Arbitro: Crociani di Cesena

Reti: 32’ Notari, 52’ Bassoli

Note: ammoniti De Pietri, Neri, Mawuli, Amoah, Bassoli, Pilia, Gollini, Piermattei, Ognibene

La Cdr Mutina non riesce a dare continuità al successo sul San Felice e si fa rimontare a Vezzano dai padroni di casa in serie utile (3 pari e 3 vittorie nelle ultime 6 gare). All’11’ ci provano i locali con Bassoli che calcia, ma Mawuli neutralizza. Poco dopo punizione dal limite di Shehu ma Griotti è prodigioso. Prima della mezz’ora sia Spadaccini che Notari calciano alto da buona posizione. Al 32’ si riscatta Notari che firma l’1-0 grazie ad uno splendido passaggio di Panzanato che a sua volta aveva superato tre difensori. Nella ripresa al 3’ Melloni tira da fuori area, Mawuli blocca. Pochi minuti dopo al 7’ Bassoli pareggia trasformando in rete un passaggio filtrante che sorprende la difesa orange. Gli ospiti provano a rimettere la testa avanti ancora con Panzanato, il migliore dei suoi, che dopo un bello spunto non inquadra la porta. Al 35’ Ligabue prova a mettere in mezzo un cross ma la difesa reggiana si salva, poi Shehu poco dopo manda alto su calcio di punizione. Nel finale per il Vezzano da segnalare Mercadante che in area piccola da pochi passi non trova la rete. Nei minuti finali l’assalto della squadra di Pivetti non porta frutti e così alla fine termine 1-1. Un pareggio che fa perde alla Cdr il quarto posto ora dello United Carpi che deve anche recuperare una gara.