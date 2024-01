Notari show al debutto. Segna una doppietta e la Cdr abbatte il Cavezzo

CDR MUTINA

3

CAVEZZO

0

CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani, Ligabue, Gollini, Vignocchi, Ognibene, Gualdi, Montorsi (65’ Cipolli), Corbelli, Panzanato (82’ Nadiri), Turci (56’ Notari). A disp: Macchioni, Lazzaretti, Farina, Shehu, De Pietri. All. Greco.

CAVEZZO: Valentini, Muracchini, Malavasi N., Saracino, Savino, Boschini, Hoxha, Gasparini (44’ Casari), Diegoli, Tonini (45’ Storchi), Kolaveri, Schena. A disp: Malavasi S., Vatra, Masiello, Ndiaye, Pressato, Gilioli. All. Rambaldi

Arbitro: Tassi di Forlì

Reti: 28’ Corbelli, 79’ e 87’ Notari Note: ammoniti Gualdi, Valentini, Casari, Ognibene e Ziliani

La Cdr Mutina impone la legge del più forte sul campo amico di Campogalliano e batte con un netto 3-0 un buon Cavezzo, che fino a 10’ dalla fine era rimasto in partita. Poi ci ha pensato bomber Fabio Notari (foto Corradini), al debutto dopo la firma arrivata sabato con il club orange, che entrato al 56’ ci ha messo meno di mezz’ora a firmare già la sua prima doppietta. Al 28’ la sblocca Corbelli che servito da Ligabue non dà scampo a Valentini. Nella ripresa ci pensa Notari: l’ex Piccardo fa 2-0 al 79’ con un tiro in diagonale che supera Valentini e firma il tris all’82’ servito dal compagno di reparto Nadiri. Col secondo successo di fila la squadra di Greco rimane al 5° posto in scia alla Sanmichelese.