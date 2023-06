Note al Lennon, c’è Ellen River

Singer-songwriter emiliana con l’America nel cuore’: così si definisce Ellen River, protagonista domani sera della nuova tappa della rassegna ‘Note al Lennon’, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche. L’artista porterà sul palco del Parco Lennon, per la prima volta con la sua band al completo, le tracce del suo nuovo album ‘Life’, nel quale è racchiuso tutto l’universo sonoro di Ellen River, dal rock al blues, dal country al soul passando per il bluegrass, come nella migliore tradizione del cantautorato Made in U.S.A. Espressione della sua definitiva maturazione artistica, ‘Life’ è anche un messaggio rivolto a chi riesce ad affrontare la vita con ironia, a chi è ancora capace di sognare, a chi prova a seguire la luce nonostante le tenebre e i fantasmi che vagano dentro di sé, a chi fronteggia con coraggio la malattia delle persone care e a chi la vive sulla propria pelle, a chi si guarda allo specchio e si vuole bene nonostante gli errori commessi. La serata, con inizio alle 21, è ad ingresso libero e gratuito.