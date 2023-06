Note al Lennon", Wilko & The Greenowski's scoprono New York con Brijitte West"

Alla scoperta di New York grazie alla musica di Wilko & The Greenowski’s, con la partecipazione straordinaria di Brijitte West. Domani torna la rassegna ’Note al Lennon’, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del progetto Coordinate Artistiche. Un concerto evento che vedrà salire sul palco una band costituita per l’occasione, formata da Wilko Zanni (Rats), Lester Greenowski (Landslide Ladies), Davide Furlani (Missitalya) e Lorenzo Vacondio (Walking Dummies), che proporrà un viaggio musicale alla scoperta della Grande Mela degli anni Settanta. Sulle note di Velvet Underground, New York Dolls, Dictators, Ramones, Heartbreakers e Dead Boys, l’ensemble si avvarrà dell’aiuto della leggendaria Brijitte West.