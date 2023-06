Note di Stelle, tutto esaurito in piazza Venti

Tutto esaurito per la serata inaugurale di ’Note di stelle’, rassegna musicale e letteraria organizzata da Modenamoremio sotto le luci di Piazza XX Settembre. Lo spettacolo ’SoleDonne’ ha visto il pubblico emozionarsi all’ascolto delle canzoni scritte da Gus Savino e interpretate dalle talentuose cantanti Micaela Bardozzo, Luana Camatti, Maria Pia Del Giorno, Noemi Felicani, Francesca Mercury, Betta Sacchetti, Antonella Sferlazza e La Simo che con le loro voci hanno raccontato la forza, la passione, l’amore e la tenacia dell’universo femminile. La rassegna proseguirà domani alle 18 nel cortile interno di Palazzo Carandini, in via dei Servi 5, con la presentazione del libro di Elena Bandieri, Mario Luppi e Leonardo Potenza intitolato ’L’attenzione e la grazia. Esperienze di comunicazione nelle cure palliative precoci in oncologia ed ematologia’.

Il libro tratta del progetto “Open Life Project: Caregivers”, che raccoglie in formato video le interviste di dieci familiari di pazienti oncologici ed ematologici, seguiti in un innovativo modello assistenziale. Le testimonianze permettono di riflettere sul senso dell’esistenza e sul bisogno di ricollocare al centro della cura la comunicazione e l’alleanza medico-paziente.

Alla presentazione del libro sarà presente Don Erio Castellucci, Vescovo di Modena.