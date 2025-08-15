Note e arte del romanico nella chiesa di Riolunato

Ferragosto di melodie, di storia e di bellezza sul nostro Appennino, grazie ad alcuni appuntamenti di grande raffinatezza, tutti a ingresso gratuito. Per la rassegna ’Note e Arte del Romanico’, oggi alle 17, nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Riolunato, il tenore Corrado Margutti e l’arpista Cristina Greco proporranno ’Note di preghiera’, capaci di evocare sacralità e armonia senza tempo. Il programma si aprirà con "Air d’Eglise" di Stradella e proseguirà con pagina sacre in lingua tedesca e francese, da Schubert a Mozart e Gounod. Non mancheranno le evocative composizioni sacre italiane, come la celebre "Salve Maria" di Saverio Mercadante.

La rassegna ArmoniosaMente farà tappa stasera alla chiesa della Conversione di San Paolo a Roccapelago con un appuntamento in parole e musica. Si partirà alle 20 con la conferenza sugli assalti ai castelli del Frignano nel Codice Lucchese di Giovanni Sercambi, seguita da una visita guidata al Museo delle Mummie di Roccapelago, proprio nella cripta della chiesa. Alle 20.40 un nuovo approfondimento su storia e arte nella chiesa di Roccapelago. E alle 21 il gran finale musicale con il concerto di Alessandra Di Benedetto e Domenico Lucchese, giovani talenti bolognesi iscritti al corso di Organo del Conservatorio "Martini" di Bologna. Il programma è ideato per valorizzare l’organo Traeri del 1722 tramite un affascinante viaggio musicale dal XVI al XIX secolo, con brani di Girolamo Frescobaldi, Cristoforo Malvezzi, Jan Pieterszoon Sweelinck, Domenico Zipoli, Giuseppe Tartini, Pietro Ciaffoni, Gaetano Valerj e Giuseppe Gherardeschi.

