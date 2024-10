Note e musica medievale: "Celebriamo l’Università"

di Jacopo Gozzi

Unimore celebra in grande stile 850 anni di eccellenza accademica, con un programma denso di iniziative ed eventi culturali che si estende a tutto il 2025.

Dopo l’evento di mercoledì dedicato a Bernardino Ramazzini, la settimana che ha dato il via alle celebrazioni è proseguita ieri sera con il concerto di musica trecentesca "Il Paradiso di Francesco" – Un giardino cortese nella Firenze del Trecento", eseguito nella chiesa di San Carlo dall’ensemble di musica medievale ‘laReverdie’.

Le origini dell’Università a Modena risalgono al 1175, quando Pillio da Medicina venne invitato in città dall’élite dirigente del Comune per aprire una scuola di formazione giuridica incentrata sul diritto romano. In seguito, l’Università ha attraversato secoli di evoluzione, dal Medioevo alla dominazione estense fino al rinascimento accademico del XVII secolo, per diventare oggi un’istituzione multidisciplinare con 13 dipartimenti e cinque grandi ambiti.

"Rientrare tra le prime università laiche in Europa – spiega il rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Adolfo Porro – ci riempie d’orgoglio. L’850° anniversario rappresenta un’opportunità per riflettere sul nostro ruolo attuale nella società, sul modo in cui l’ateneo ha interagito con la città e il territorio nel corso dei secoli, e sulle prospettive per il futuro. I nostri programmi dovranno essere condivisi non solo con i soggetti interni all’Università, ma anche con quelli esterni che collaborano ogni giorno con noi, come enti, istituzioni, servizi e tutto il tessuto economico-produttivo".

Attualmente, Unimore affronta sfide cruciali come la digitalizzazione, i progressi della scienza medica, l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica e l’interazione tra saperi umanistici e tecnologici. Nel corso degli ultimi anni, inoltre, si è ritagliata un ruolo sempre più prestigioso in Italia.

"Unimore – sottolinea Porro – è un ateneo in costante crescita nel panorama scientifico italiano, sia dal punto di vista della ricerca, sia della didattica. Abbiamo puntato su aree strategiche come la salute, il digitale e la sostenibilità, e stiamo investendo in nuovi corsi di laurea e progetti di ricerca in questi settori. Partecipiamo a diversi progetti nazionali e internazionali, tra cui Edunext, un’iniziativa finanziata con oltre 22 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Questo progetto, che coinvolge 35 atenei e 5 istituzioni Afam, mira a trasformare l’educazione digitale in Italia, e sta già muovendo i primi passi concreti".

Grande soddisfazione per il rettore che si appresta ad affrontare gli ultimi dodici mesi del suo mandato.

"In questi anni – conclude Porro – abbiamo investito moltissimo sulla qualità del personale, delle infrastrutture e dei servizi. Sono molto fiducioso che i grandi sforzi che stiamo compiendo consentiranno a Unimore di crescere con ritmi ancora più accelerati".